أكد الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن جامعة القاهرة تُعد منبرًا للعلم القانوني الجاد، وحاضنة للنقاش المهني المتخصص، ومحركًا فاعلاً لتطوير ودعم الفكر القانوني ومواكبة تحديات العصر المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، متطلعًا إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجامعة ومع سائر كليات الحقوق والقانون في الجامعات المصرية والعربية، لما لذلك من أهمية بالغة في ترسيخ دولة القانون والعدالة، وصون مكانة المحاماة، ودعم منظومة العدالة بوجه عام.

وثمن علام، خلال مشاركته بمؤتمر جامعة القاهرة، اختيار موضوع المؤتمر لما يمثله من أهمية كبري في ظل ما يشهده العالم من توسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار العابر للحدود، وأن المؤتمر يُسلط الضوء في أبعاده من خلال جلسات علمية ومهنية دقيقة في موضوع التحكيم في منازعات الاستثمار، في زمن باتت فيه آليات التحكيم تمثل الخيار الأكثر حضورًا وفاعلية في تسوية المنازعات ذات الطابع الدولي.

ولفت إلى أن المؤتمر يتناول قضايا صياغة عقود الإنشاءات الدولية، وما يرتبط بها من ضوابط فنية وقانونية، ويتناول دور مراكز التحكيم في فض منازعات الإنشاءات الدولية، ومنازعات البترول والغاز ، ومدى إسهام هذه المراكز في تعزيز الثقة في منظومة التحكيم، ورفع كفاءتها الإجرائية، وضمان حيادها واستقلالها بما يلبي متطلبات الاستثمار الدولي.

وأضاف نقيب المحامين، أن المؤتمر يتناول كذلك التحكيم في عقود البترول والغاز، بوصفها من أكثر العقود تعقيدًا وحساسية، لما تنطوي عليه من اعتبارات فنية واقتصادية وسيادية، وما تثيره من إشكاليات تتعلق بالقانون الواجب التطبيق، كما يتناول التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية من زاوية المشكلات العملية، التي يواجهها المشتغلون بالتحكيم في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بإدارة الدعوى التحكيمية، أو الخبرة الفنية، أو تعدد الأطراف والعقود، أو الدفوع الإجرائية، أو تنفيذ أحكام التحكيم.

وأضاف أن المؤتمر يجمع بين التأصيل القانوني، والتحليل العملي، واستشراف مستقبل التحكيم في منازعات الاستثمار، في القطاعات الأكثر حيوية وتأثيرًا في اقتصادات الدول، متطلعًا إلى أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية لسلسلة من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، ليس فقط في مجال التحكيم في منازعات الاستثمار، وإنما في مختلف فروع القانون ذات الصلة المباشرة بحركة التنمية، وجذب الاستثمار، وتطوير منظومة العدالة، وأن تسفر جلساته تقديم توصيات ورؤي علمية تسهم في دعم بيئة الاستثمار، وخدمة الوطن وتعزيز مسيرة أمتنا العربية.

