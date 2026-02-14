قال مصدر حكومي، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة وذلك من أجل الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى مصراوي، أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر حتى كتابة هذه السطور، متوقعًا أن يعقد غدًا الأحد أو بعد غد الإثنين.

وأشار المصدر، إلى أن المؤتمر سيكون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المختصين وعلى رأسهم وزير المالية.

وكان اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة إعلان وتطبيق حزمة حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، قبل شهر رمضان الكريم.

كما اطلع الرئيس كذلك على خطط تحسين دخول العاملين بالدولة المقترحة للعام المالي 2026-2027.

