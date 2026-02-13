كتب-عمرو صالح:



شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تعرض البلاد اليوم الجمعة لذروة العاصفة الترابية التي تؤثر على عدد كبير من مناطق الجمهورية، متسببة في انخفاض ملحوظ بمستوى الرؤية الأفقية، نتيجة الرمال المثارة والكثيفة القادمة من مناطق غرب البلاد، وجنوب الوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

استمرار الرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية وانقطاع الملاحة البحرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها منذ قليل، من استمرار تعرض عدد من المناطق لحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة نشاط قوي للرياح المحملة بكميات كبيرة من الأتربة والرمال المثارة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته لليبيا

عاد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة ليبيا، إذ أُجريت له مراسم إستقبال رسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

للتفاصيل .. اضغط هنا

وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدي "قباء" و "العمري الكبير" بقويسنا

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد قباء بقرية أم خنان التابعة لمركز قويسنا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التجديد والتوسعة، وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بالمساجد شكلًا ومضمونًا؛ لتظل منارات للعلم والعبادة، ومراكز لبناء الوعي الرشيد وخدمة المجتمع.

للتفاصيل .. اضغط هنا

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اليوم الجمعة لذروة العاصفة الترابية التي تؤثر على عدد كبير من مناطق الجمهورية، متسببة في انخفاض ملحوظ بمستوى الرؤية الأفقية، نتيجة الرمال المثارة والكثيفة القادمة من مناطق غرب البلاد، وجنوب الوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى.

للتفاصيل .. اضغط هنا

النقل تنشر أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، في بيان لها اليوم الجمعة، موضحةً أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

بمناسبة شهر رمضان.. "الزراعة" تدعم الأسر الأولى بالرعاية بمطروح بـ2000 كرتونة مواد غذائية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع محافظة مطروح، مبادرة موسعة لتوزيع المساعدات الغذائية والعينية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالمحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمناطق الحدودية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

للتفاصيل .. اضغط هنا

الجيزة تمنع إقامة سوق الجمعة العشوائي بشارع الدكتور لاشين بحي الهرم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بحي الهرم لمنع إقامة سوق الجمعة العشوائي بشارع الدكتور لاشين وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع والتصدي لكافة مظاهر الإشغال والتعدي على الطريق العام.

للتفاصيل .. اضغط هنا

مواعيد الأتوبيس الترددي في رمضان 2026.. الشركة المشغلة تكشف التفاصيل

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، اليوم الجمعة، عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة النقل لتيسير حركة التنقل اليومية للمواطنين.

للتفاصيل .. اضغط هنا

5 نصائح عاجلة من "الصحة" لحماية مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية

حذرت وزارة الصحة والسكان، مرضى الجيوب الأنفية من التأثر بالتقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد اليوم الجمعة، مؤكدة أهمية اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لتقليل الأعراض وتحسين جودة الحياة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

النقل تنشر أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، في بيان لها اليوم الجمعة، موضحةً أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

الري: مصر والسودان تتفقان على إعادة تأهيل المعمل المركزي بمنطقة المقرن

عقدت الجهات المعنية في مصر والسودان اجتماعًا لمناقشة إعداد مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون بين البلدين، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، والدكتور عصمت القرشي وزير الزراعة والري بجمهورية السودان.

للتفاصيل .. اضغط هنا



