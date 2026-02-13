إعلان

اتحاد منتجي الدواجن يطالب بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية لإعادة التوازن المفقود

كتب : حسن مرسي

06:57 م 13/02/2026

حظر بيع الدواجن الحية

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتباط المستهلك بشراء الدواجن الحية يمنع تخزين السلعة، مما يجعل السوق يتأثر بحجم العرض والطلب المباشر وبشكل يومي.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، أن الإنتاج الداجني تخطى معدلات العام الماضي، رغم الضغوط المتزايدة في مواسم الذروة مثل شهر رمضان وبشكل استثنائي.

وأشار إلى أن المربين يواجهون تذبذبًا سعريًا يكبدهم خسائر في بعض الدورات، مما يستدعي وضع قواعد تنظيمية صارمة تحمي أصحاب المزارع وتضمن استمرارهم في العملية الإنتاجية بصورة مستمرة.

وأكد على ضرورة البدء في تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، معتبرًا أن هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن المفقود بين المنتج والمستهلك وحماية الصناعة تمامًا.

وشدد على أن الدولة المصرية حققت اكتفاءً ذاتيًا كاملًا، موضحًا أن الاستيراد لا بد أن يقتصر على سد الفجوات الطارئة فقط مع الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات الواجبة.

قانون منع تداول الطيور الحية اتحاد منتجي الدواجن الدكتور ثروت الزيني شراء الدواجن الحية

