انطلقت بقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع، أولى فعاليات القافلة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة المنوفية، عبر المسرح المتنقل، ضمن برامج وزارة الثقافة الموجهة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

نفذت الفعاليات بمدرسة محمد برغوث الإعدادية، وبدأت مع لقاء توعوي بعنوان "الحفاظ علي البيئة واجب وطني"، استهله حسام عريشة، مدير المدرسة، بحديث عن دور الثقافة في بناء الإنسان.

من ناحيته، ناقش عبد الواحد منير محاضر مركزي، مفهوم البيئة مؤكدا أن الحفاظ على نظافتها مسئولية جماعية وواجب وطني.

أعقب ذلك فقرة رسم على الوجه، وأخرى لاكتشاف المواهب في مجالي الإلقاء الشعري والإنشاد، إلى جانب أمسية شعرية قدم خلالها الشاعر إبراهيم المؤذن قصيدتين بعنوان "أمي"، و"وطني"، كما قدم مدير بيت ثقافة بركة السبع قصيدة بعنوان "وطني رمز السلام".

وتواصلت الفعاليات مع مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ورشة تعليم أساسيات الكروشيه، تدربب نجلاء شاهين، تعليم الطباعة بالاستنسل تدريب وفاء بدير مدرس تربية فنية، وشيماء جمال، بالإضافة إلى ورشة لتعليم التلوين نفذتها شيرين سمير، وتشكيلات بالفوم تدريب أسماء جمال، وأخيرا ورشة مشغولات يدوية بالخرز تدريب سهام سعد الله.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفي السكري، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات التراثية والطربية، ومنها: حبك يا ولدي، أسمر يا أسمراني، والمسك فاح، وسط تفاعل كبير.

وتنفذ القافلة من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وبالتعاون مع فرع ثقافة المنوفية برئاسة ربيع الحسانين، وتستمر في تقديم فعالياتها على مدار يومين آخرين بالقرية.