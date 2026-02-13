إعلان

قصور الثقافة تطلق أولى فعاليات القافلة الثقافية بقرية شنتنا الحجر بالمنوفية

كتب : محمد لطفي

06:14 م 13/02/2026 تعديل في 06:15 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    القافلة الثقافية بقرية شنتنا الحجر بالمنوفية (1)
  • عرض 6 صورة
    القافلة الثقافية بقرية شنتنا الحجر بالمنوفية (4)
  • عرض 6 صورة
    القافلة الثقافية بقرية شنتنا الحجر بالمنوفية (2)
  • عرض 6 صورة
    القافلة الثقافية بقرية شنتنا الحجر بالمنوفية (5)
  • عرض 6 صورة
    القافلة الثقافية بقرية شنتنا الحجر بالمنوفية (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت بقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع، أولى فعاليات القافلة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة المنوفية، عبر المسرح المتنقل، ضمن برامج وزارة الثقافة الموجهة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

نفذت الفعاليات بمدرسة محمد برغوث الإعدادية، وبدأت مع لقاء توعوي بعنوان "الحفاظ علي البيئة واجب وطني"، استهله حسام عريشة، مدير المدرسة، بحديث عن دور الثقافة في بناء الإنسان.

من ناحيته، ناقش عبد الواحد منير محاضر مركزي، مفهوم البيئة مؤكدا أن الحفاظ على نظافتها مسئولية جماعية وواجب وطني.

أعقب ذلك فقرة رسم على الوجه، وأخرى لاكتشاف المواهب في مجالي الإلقاء الشعري والإنشاد، إلى جانب أمسية شعرية قدم خلالها الشاعر إبراهيم المؤذن قصيدتين بعنوان "أمي"، و"وطني"، كما قدم مدير بيت ثقافة بركة السبع قصيدة بعنوان "وطني رمز السلام".

وتواصلت الفعاليات مع مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ورشة تعليم أساسيات الكروشيه، تدربب نجلاء شاهين، تعليم الطباعة بالاستنسل تدريب وفاء بدير مدرس تربية فنية، وشيماء جمال، بالإضافة إلى ورشة لتعليم التلوين نفذتها شيرين سمير، وتشكيلات بالفوم تدريب أسماء جمال، وأخيرا ورشة مشغولات يدوية بالخرز تدريب سهام سعد الله.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفي السكري، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات التراثية والطربية، ومنها: حبك يا ولدي، أسمر يا أسمراني، والمسك فاح، وسط تفاعل كبير.

وتنفذ القافلة من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وبالتعاون مع فرع ثقافة المنوفية برئاسة ربيع الحسانين، وتستمر في تقديم فعالياتها على مدار يومين آخرين بالقرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القافلة الثقافية بقرية شنتنا قرية شنتنا الحجر بالمنوفية الهيئة العامة لقصور الثقافة الحفاظ علي البيئة واجب وطني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
حوادث وقضايا

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالرصاص بسوهاج
أخبار المحافظات

مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالرصاص بسوهاج
بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
أخبار المحافظات

بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
أخبار و تقارير

آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل