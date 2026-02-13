أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، عن انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، غدًا السبت، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص النقابة على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان سلامة العملية الانتخابية، وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بحرية تامة.

وأوضحت "النقابة" أن هذه الجولة تأتي وسط استعدادات مكثفة من النقابة العامة والنقابات الفرعية، إذ تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان سير الانتخابات في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير كافة التسهيلات للمحامين المشاركين في التصويت.

وأوضحت "نقابة المحامين" أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية تشمل مناطق: جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، وحلوان، في خطوة تهدف إلى استكمال انتخاب ممثلي المحامين في هذه النقابات الفرعية.

ونوهت "النقابة" بأنه نظرًا لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية، فتقرر تعطيل العمل غدًا السبت بجميع الإدارات الكائنة بمقر النقابة العامة برمسيس، لضمان تركيز الجهود على سير العملية الانتخابية، ويستمر العمل بشكل طبيعي في جميع الإدارات بالنادي النهري بالمعادي، لتقديم الخدمات للمحامين والزوار دون أي تعطيل.

