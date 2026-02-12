تشهد جهود الربط الكهربائي المصري - السعودي خطوات متسارعة، في إطار تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتبادل القدرات الكهربائية بين البلدين، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.

وفي هذا السياق، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات بدر بجهد 500 ك.ف، ضمن الاستعدادات التشغيلية لمشروعات الربط الكهربائي الكبرى، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إطلاق التيار على خط بدر - طابا بجهد 500 ك.ف تيار مستمر، تمهيدًا لاستكمال مراحل الربط مع المملكة العربية السعودية، والذي تنفذه شركة تحالف "هيتاشي – الجيزة للكابلات".

ويهدف المشروع إلى تبادل القدرات الكهربائية بين مصر والسعودية، بما يدعم موثوقية الشبكات، ويتيح الاستفادة من فروق أوقات الذروة، إلى جانب تعزيز فرص تصدير الطاقة وتكامل أسواق الكهرباء العربية.

وأوضح المصدر، أن مشروعات الربط الكهربائي تسهم أيضًا في تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الاحتياطيات المطلوبة، وفتح مسارات جديدة للاستثمار، إضافة إلى دعم استقرار إمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي، مؤكدًا جاهزية البنية التحتية للشبكة المصرية لاستيعاب المشروعات العابرة للحدود، خاصة مع التوسع في قدرات التوليد التقليدية والمتجددة خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل لتعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة وترسيخ مفهوم الشبكات المترابطة كركيزة أساسية للأمن الطاقي والتنمية المستدامة.

