التنمية المحلية والبيئة: إجراءات قانونية حيال مخالفة حرق للمخلفات الزراعية بالشرقية

كتب : محمد نصار

08:31 م 12/02/2026

إجراءات قانونية حيال مخالفة حرق للمخلفات الزراعية

اتخذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز منيا القمح، الإجراءات اللازمة العاجلة حيال حرق مخلفات زراعية تم رصده بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد تلقت شكوى ترصد قيام أحد المواطنين بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (سعف نخل)، بما يخالف قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات بالبيئة، وعلى الفور وجهت الوزيرة، بتشكيل لجنة للمرور على الموقع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة، استمرار تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة الدورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع التوعية بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بطرق آمنة وصديقة للبيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمزارعين، بضورة الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي حالات حرق مكشوف، حفاظًا على صحة المواطنين وتحسين جودة الهواء.

التنمية المحلية والبيئة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية حرق مخلفات زراعية مخالفة حرق للمخلفات الزراعية بالشرقية

