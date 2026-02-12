اتخذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز منيا القمح، الإجراءات اللازمة العاجلة حيال حرق مخلفات زراعية تم رصده بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد تلقت شكوى ترصد قيام أحد المواطنين بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (سعف نخل)، بما يخالف قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات بالبيئة، وعلى الفور وجهت الوزيرة، بتشكيل لجنة للمرور على الموقع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة، استمرار تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة الدورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع التوعية بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بطرق آمنة وصديقة للبيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمزارعين، بضورة الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي حالات حرق مكشوف، حفاظًا على صحة المواطنين وتحسين جودة الهواء.

اقرأ أيضا:

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين