شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا جمهوريًا بترقية كل من اللواء بحري أركان حرب محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية، واللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، وذلك إلى رتبة الفريق.

وزيرة الإسكان تُعلن تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمت الاستجابة العاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها.

موعد صرف منحة شهر رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة

تستعد وزارة العمل، خلال الفترة المقبلة، لصرف منحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، وذلك بعد أن انتهت من صرف منحة عيد الميلاد.

أوراسكوم تنظم معرضاً للحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات غدا

تنظم شركة أوراسكوم بيراميدز، برعاية المهندس عمرو جزارين، الرئيس التنفيذي للشركة، بالتعاون مع محافظة الجيزة، معرضا للحرف اليدوية والتراثية، في تمام الساعة الواحدة ظهر الخميس المقبل 12 فبراير.

«من أول يوم».. حملة لحماية الأجنّة من التشوهات تحت مظلة 100 مليون صحة

انطلقت حملة «من أول يوم»، أمس، في خمس محافظات كمرحلة أولى، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التغذية السليمة واستخدام حمض الفوليك للحد من معدلات تشوهات الأجنة لدى الحوامل، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون بين الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ومبادرات الصحة العامة وشركة جلوبال نابي للأدوية.

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"الكونسلتو" و"شيفت"، إن تقييم أداء الحكومة لا يجب أن يُبنى على المؤشرات والأرقام المجردة، وإنما على الإحساس الحقيقي للمواطن في حياته اليومية، متسائلًا: هل شعر المواطن بانخفاض أسعار السلع؟ وهل تحسنت جودة الخدمات الصحية؟ وهل انخفضت تكلفة المواصلات العامة؟ مؤكدًا أن الحكومة وجدت لإدارة تفاصيل حياة المواطن اليومية، وأن مستوى الرضا الشعبي يُقاس بمدى تحسن الأوضاع المعيشية على أرض الواقع.

الأعلى للطرق الصوفية يعتمد الطريقة الأكبرية الحاتمية

التقى اليوم الشيخ السيد أيمن حمدي الأكبري، شيخ الطريقة الأكبرية الحاتمية، بالدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حيث سلّمه قرار الاعتماد الرسمي للطريقة.

الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا من هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبلة 13 فبراير 2026 تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الجمعة 13 فبراير 2026.

