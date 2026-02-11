أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قرار استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لتطوير كفاءة المنظومة الإدارية والاقتصادية في مصر، لافتاً إلى أن جوهر هذا الدور يتمثل في القدرة على التنسيق الشامل وحشد الموارد وتوجيهها بدقة نحو الأهداف القومية، دون تغليب مصلحة وزارة على أخرى، وهو ما يكفل انسجام العمل داخل المجموعة الاقتصادية.

وقال نافع، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، إن قيمة هذا المنصب تزداد أهمية في الوقت الراهن، خاصة مع غياب وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، وهو ما يتطلب وجود قيادة عليا تمتلك صلاحيات الربط بين الملفات الاقتصادية المتشابكة والإشراف عليها كمنظومة واحدة متكاملة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن اختيار الدكتور حسين عيسى لهذا المنصب يعد إضافة نوعية للحكومة، مستنداً في ذلك إلى خلفيته العريضة وخبراته البرلمانية الطويلة، فضلاً عن دوره السابق في لجان التنسيق المتخصصة برسم السياسات المالية والنقدية، مما يمنحه القدرة على دفع الملفات الاقتصادية للأمام بفعالية.