إعلان

خبير: تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يضمن "وحدة الرؤية" وتكامل السياسات

كتب : داليا الظنيني

11:24 م 11/02/2026

الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قرار استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لتطوير كفاءة المنظومة الإدارية والاقتصادية في مصر، لافتاً إلى أن جوهر هذا الدور يتمثل في القدرة على التنسيق الشامل وحشد الموارد وتوجيهها بدقة نحو الأهداف القومية، دون تغليب مصلحة وزارة على أخرى، وهو ما يكفل انسجام العمل داخل المجموعة الاقتصادية.

وقال نافع، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، إن قيمة هذا المنصب تزداد أهمية في الوقت الراهن، خاصة مع غياب وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، وهو ما يتطلب وجود قيادة عليا تمتلك صلاحيات الربط بين الملفات الاقتصادية المتشابكة والإشراف عليها كمنظومة واحدة متكاملة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن اختيار الدكتور حسين عيسى لهذا المنصب يعد إضافة نوعية للحكومة، مستنداً في ذلك إلى خلفيته العريضة وخبراته البرلمانية الطويلة، فضلاً عن دوره السابق في لجان التنسيق المتخصصة برسم السياسات المالية والنقدية، مما يمنحه القدرة على دفع الملفات الاقتصادية للأمام بفعالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مدحت نافع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
أخبار مصر

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان