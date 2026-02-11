كتب- محمد سامي:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المرور على الموظفين بجميع قطاعات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يرافقه اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على توجيه الشكر للموظفين برئاسة مجلس الوزراء ـ في جميع قطاعاته ـ على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، وجميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما أسهم في تنفيذ المهام المطلوبة في أسرع وقت لخدمة المواطنين.

وخلال جولته بأروقة المجلس، قال رئيس الوزراء للموظفين: "حرصتُ على المرور عليكم؛ لأتوجه لكم بخالص الشكر على جهودكم الكبيرة التي تبذلونها، وأتمنى أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الجهد المبذول؛ لكي يستمر المجلس في أفضل مكانة بكم، وربنا يقدرنا جميعا الفترة القادمة.. وكل عام وأنتم بخير".

بدورهم، أعرب الموظفون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة به لقيادة الحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم سيبذلون المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة، لاستيفاء كل ما يطلب منهم.

ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، للمرور على مختلف قطاعات المركز؛ حيث استقبله الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس المركز، وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لجميع الباحثين بالمركز على قيامهم بمسئولياتهم خلال الفترة الماضية في تقديم الدراسات والأبحاث، التي سلطت الضوء على مختلف أبعاد الموضوعات والقضايا والملفات التي تهم المواطنين، وأسهمت في مساعدة صناع القرار، وناشدهم بذل المزيد من الجهود، باعتبار أن المرحلة القادمة تتطلب زيادة التركيز على كل ما يهم خدمة المواطنين، وقياس مؤشرات رضاهم عن أداء مختلف الخدمات المقدمة إليهم.