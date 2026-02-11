القاهرة - أ ش أ:

تطلق الإذاعة المصرية خريطة برامجية موسعة ومتنوعة تحت شعار «الإذاعة والذكاء الاصطناعي – Radio and AI»، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، الذي يوافق 13 فبراير من كل عام؛ تأكيدًا لدورها التاريخي والمتجدد كوسيلة إعلامية فاعلة في التوعية، ونشر المعرفة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الاحتفالية لتعكس مكانة الإذاعة المصرية باعتبارها أحد أقدم وأهم المنصات الإعلامية في المنطقة، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا العصر، وربط التكنولوجيا بالبعد الإنساني الذي يميز العمل الإذاعي.

شبكة البرنامج العام

تشهد شبكة البرنامج العام عددًا من الفترات والبرامج الخاصة، من بينها برنامج «صباح الخير» الذي يتضمن مداخلات هاتفية وحوارات مع أساتذة كليات الإعلام، للحديث عن أول بث إذاعي، وأسباب اختيار يوم 13 فبراير يومًا عالميًا للإذاعة، إضافة إلى مناقشة قدرة الراديو على الصمود والتطور في مواجهة المتغيرات الحديثة في عالم الاتصالات.

كما تُخصص برامج «نهاية الأسبوع» و«حديث الصباح» حلقات خاصة حول مكانة الإذاعة وتأثيرها الممتد عبر أجيال متعاقبة حتى اليوم، وكيف تطورت أشكال البث الإذاعي لتواكب العصر الرقمي، وظهور البودكاست كأحد أشكال التعبير الإذاعي الحديثة. ويقدم برنامج «حديث الصباح» حلقة بعنوان «الكلمة الطيبة» للدكتور محمد داود أستاذ جامعة قناة السويس.

ويتناول برنامج «دقيقة في كتاب» تاريخ البث الإذاعي وتطوره، بينما يناقش برنامج «إلى ربات البيوت» مستقبل الإذاعة في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال لقاء مع الدكتورة غادة عامر، خبير الذكاء الاصطناعي بمجلس الوزراء.

كما يُعرض برنامج درامي خاص بعنوان «صوت بلدنا»، من تأليف أحمد أبو طالب وإخراج مجدي سليمان، وبمشاركة نخبة من نجوم الإذاعة.

إذاعة الكبار

تقدم إذاعة الكبار فترات مفتوحة تمتد على مدار اليوم، من بينها «صوت البدايات» لاستعراض تاريخ الإذاعة المصرية وبداياتها، و«الإذاعة والفن» التي تسلط الضوء على دور الإذاعة في النهوض بالفن المصري والعربي وتشكيل الذوق العام، إلى جانب فترة «مع رواد الإذاعة» التي تستعرض مسيرة الرموز الإذاعية التي أسهمت في تطورها.

إذاعة الشرق الأوسط

تطلق إذاعة الشرق الأوسط فقرات مبتكرة، من بينها «أصلي ولا AI»، وهي مسابقة تفاعلية تعتمد على التمييز بين الصوت البشري والصوت المعالج بالذكاء الاصطناعي، بهدف إبراز قيمة التواصل الإنساني في العمل الإذاعي.

كما تُذاع فقرة «صديقي AI» التي يقدم خلالها الإذاعيون شهادات صوتية عن تجاربهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تسهيل العمل الإعلامي وتوفير الوقت والجهد داخل غرف الأخبار. ويُعرض أيضًا برنامج «الراديو حوار بين الأجيال» لمناقشة دور الإذاعة في الماضي والحاضر، بمشاركة المستمعين وآرائهم حول مستقبلها.

شبكة الشباب والرياضة

تحتفي الشبكة باليوم العالمي للإذاعة من خلال فترات مفتوحة وبرامج تفاعلية، تتناول أسباب اختيار هذا اليوم، وتاريخ الإذاعة المصرية، وأهم برامجها، إضافة إلى مسابقات وأسئلة ومشاركات جماهيرية، وعرض لأهم الأغاني التي قدمتها الإذاعة منذ نشأتها.

شبكة صوت العرب

تقدم الشبكة برنامجًا وثائقيًا بعنوان «أثير المستقبل: الإذاعة والذكاء الاصطناعي»، إلى جانب بث مشترك مع الإذاعة الأردنية تحت عنوان «نقطة وصل»، لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام المسموع والمرئي، وبرنامج «آفاق المستقبل» حول تطور الإعلام في ظل التكنولوجيا الحديثة.

شبكة الإذاعات الموجهة

تشمل الاحتفالية ومضات وبرامج بعدة لغات، منها الفرنسية والإنجليزية والعربية، تؤكد على البعد الإنساني للإذاعة في عالم ذكي، إلى جانب برامج سيمي دراما تناقش مستقبل الصوت والإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي.

الشبكة الثقافية

تخصص الشبكة الثقافية خريطة موسيقية وبرامج فكرية خاصة، من بينها برنامج «أدمغة ذكية»، وباقة من المختارات الموسيقية الكلاسيكية والعالمية، واستعادة لذكريات الزمن الجميل والتترات الإذاعية الخالدة.

شبكات الإذاعات الإقليمية

تشارك الإذاعات الإقليمية في الاحتفال من خلال برامج حوارية وفترات مفتوحة، تسلط الضوء على دور الإذاعة في خدمة المجتمع، وربط المواطن بقضاياه، واستعراض تاريخ الإذاعة المصرية وأثرها الثقافي والإعلامي في مختلف ربوع الوطن.

ويؤكد هذا الاحتفال أن الإذاعة المصرية، رغم تطور الوسائل الرقمية، لا تزال قادرة على التجدد، والجمع بين التكنولوجيا الحديثة والرسالة الإنسانية، لتبقى صوتًا حاضرًا في وجدان المستمعين، وقادرة على مواكبة المستقبل دون أن تفقد هويتها.