أنهت وزارة الأوقاف، الاستعدادات الخاصة بالأنشطة القرآنية و صلاتي العشاء والتراويح بمساجد "الحسين ومصر بالعاصمة الجديدة، والعزيز الحكيم بالمقطم، خلال شهر رمضان المبارك.

وحصل "مصراوي" على الخريطة الخاصة بأئمة صلاتي العشاء والتراويح والتي شملت كبار القراء ومتسابقي برنامج "دولة التلاوة"، وتتضمن الأنشطة تلاوات قرآنية بين أذان العصر والإقامة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن صلاة التراويح ستقام في كل التجمعات السكانية، والتهجد في 9719 مسجدًا، والاعتكاف في 4812 مسجدًا خلال العشر الأواخر، كما ترعى الوزارة 269 مائدة رحمن بشكل مباشر، فضلًا عن الموائد التي تنظم بالتعاون مع الخيرين والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم جلسات حوارية للأطفال والمراهقين يومي الأحد والأربعاء في 38 ألف مسجد، بالإضافة إلى نشاطات توعوية للواعظات بالتعاون مع وزارات الصحة والشباب والثقافة، مع وجود ملتقى ثابت للواعظات ومسابقات للأطفال، مشيرًا إلى وجود 246 ألف مقرأة في المساجد على مستوى الجمهورية، تشمل كبار الأئمة والأطفال والسيدات.