شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الدواجن "غير مبررة"، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك آلية فعالة لضبط الأسعار عبر زيادة "الإتاحة" بأسعار مناسبة دون مغالاة.

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن القضية الفلسطينية تتعرض في المرحلة الراهنة لمحاولات تصفية نهائية، مشيرًا إلى أن المؤامرات والخطط التي كانت تُدار في السابق داخل الغرف المغلقة أصبحت اليوم معلنة وواضحة أمام الجميع، ولم تعد خاضعة لاعتبارات السرية أو الحسابات الدبلوماسية التقليدية.

وصلت مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، أول طائرة من طراز إيرباص A350-900، إذ كان في استقبالها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، لتنضم رسميًا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء، رافقه خلالها اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية ووضع حجر الأساس لإعادة إعمار الصروح البحثية المدمرة جراء الإرهاب سابقاً.

عادت تأشيرات العمرة إلى الإصدار مجددًا بعد توقف استمر لأكثر من 10 أيام، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة السعودية لبعض الوكلاء لتوفيق أوضاعهم الفنية والإجرائية على منصة "نسك".

أوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الآلية القانونية التي انتهت بإبطال عضوية نائبي دائرة منيا القمح بالشرقية وإعادة الانتخابات فيها.

أكدت شركة مصر للطيران أن بيانات الموارد البشرية للعاملين تُخزن على الحواسب الرئيسية بمركز البيانات الرئيسي للشركة، وتخضع لإجراءات وأنظمة حماية صارمة وفق أعلى معايير الأمان المعتمدة داخل الشركة.