قال النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور هام ومحوري تجاه دعم الفن والدراما في تناول قضايا المجتمع، من خلال إنتاج أعمال درامية هادفة تعكس الواقع المصري و تناقش مشكلات المواطنين بشكل مهني ومسؤول.

وأوضح شبانة في بيان له أن الدراما المصرية تُعد أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، مشيرًا إلى أن الأعمال التي تقدمها المتحدة، مثل مسلسلي «لعبة» و«قلبت جد»، نجحت في جذب اهتمام الجمهور وتسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة بأسلوب فني راقٍ يجمع بين الترفيه والرسالة الهادفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ان "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبحت شريكًا أساسيًا في تشكيل الوعي المجتمعي من خلال تقديم محتوى درامي يعبر عن قضايا الناس ويعزز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وهو ما يعكس رؤية واضحة لدور الفن في بناء الإنسان المصري."

وأكد النائب محمد شبانة ، أن الاستثمار في الإنتاج الفني والدرامي الهادف يمثل ركيزة أساسية في دعم الثقافة الوطنية وترسيخ الهوية المصرية، مشددًا على أهمية استمرار دعم الأعمال التي تحمل رسالة اجتماعية وتربوية وتواكب تطلعات الجمهور.

وأكد شبانة ، على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والفنية والبرلمانية لدعم صناعة الدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز الوعي العام وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع.