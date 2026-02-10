إعلان

"الجبهة الديمقراطية" يهدى درع الحزب لرئيس الوفد ويهنئة بالعرس الديمقراطى

كتب : عمرو صالح

01:00 ص 10/02/2026

الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب

أجرى وفد من حزب الجبهة الديمقراطية، برئاسة الدكتور هلال عبد الحميد، والدكتور محمد زهران زيارة إلى مقر حزب الوفد، لتقديم التهنئة للدكتور السيد البدوي شحاتة بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، وذلك في إطار تعزيز العلاقات والتواصل بين الأحزاب السياسية.

وخلال الزيارة، قدّم الدكتور هلال عبدالحميد درع حزب الجبهة الديمقراطية إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، تعبيرًا عن التقدير واحترام الحزب لشخصه ولدور حزب الوفد التاريخي في الحياة السياسية المصرية، مؤكدًا حرص الجبهة الديمقراطية على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم المسار الديمقراطي.

وأعرب الدكتور السيد البدوى عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح التلاحم والتعاون بين القوى السياسية الوطنية.

وأكد" البدوي" أن حزب الوفد يفتح أبوابه دائمًا لكافة الأحزاب والقوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية والديمقراطية، مشددًا على أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل إحياء الحياة السياسية وتقديم نموذج للمعارضة الوطنية المسؤولة.

كما ثمّن رئيس حزب الوفد مبادرة حزب الجبهة الديمقراطية بتقديم درع الحزب، معتبرًا إياها لفتة طيبة تعكس عمق العلاقات والاحترام المتبادل .

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتحقيق تطلعات المواطنين.

