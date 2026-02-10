تحرك برلماني بشأن تهديد هيئة البريد بغلق مكاتبها في عدد من القري

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، ورئيس الهيئة القومية للبريد، بسبب تهديدات الهيئة المستمرة بغلق عدد من المكاتب حال عدم رفع كفاءتها على نفقة المواطنين.

وأكد البرلماني، أن مسؤولي هيئة البريد، يضربون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وعدم تهديد أمنه واستقراره عرض الحائط، خاصة أن هيئة البريد بدلًا من دعم المواطن البسيط، وفقًا لما وجهت له القيادة السياسية بدعم خطة الانتشار المطلوبة لخدمات البريد والعمل على دعم الاستقرار المجتمعي، إلا أنها تستغل حاجة المواطنين لمكاتب البريد، وتقوم بتهديدهم بغلق المكاتب التي تقدم لهم الخدمة.

واكد النائب حاتم عبدالعزيز، أن هيئة البريد، تعتمد على استغلال حاجة المواطن لتوفير مكاتب بريد، وتقوم الهيئة بتأدية الخدمة المطلوبة وعمل الصيانات المطلوبة لمكاتب اخري، وتوجه بغلق مكاتب ونقل اخري مما يؤدي إلى حالة من عدم الرضا داخل المجتمع الريفي الذي أولى به الرئيس عبدالفتاح السيسي رعاية واهتمام خاص بإطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن هيئة البريد أطلقت مبادرة انتشار مكاتب البريد تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا الهيئة تسير في اتجاة معاكس مستغلة حاجة المواطن الملحة لخدمات البريد، حيث قامت بمطالبة الأهالي برفع كفاءة المكاتب على نفقتهم الخاصة وإما الغلق بحجة أن المكاتب لا تحقق أرباح وإما بحجة أنها تمثل خطورة وذلك تحت شعار(الدفع أو الغلق).

وأشار إلى أن هناك عدة مكاتب في نطاق مركزي ابو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية، تم مطالبتهم بالقيام بأعمال رفع الكفاءة على نفقتهم

منهم مكتب بريد هربيط، ومكتب بريد السواقي، ومكتب بريد حوض نجيح ،ومكتب بريد منزل حيان، ومكتب بريد البرنس، ومكتب بريد الشبراوين، ومكتب بريد المحمودية، ومكتب بريد العدوة.