قال الشيخ جابر بغدادي، إن الإساءة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لن تنال منه، بل تزيد من الحب وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف بغدادي في تصريحات له، الأحد، ردًا على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإساءة للنبي الكريم تعد مولدات يقظة لأمّته التي هي خير أمة أخرجت للناس، داعيًا إلى التصدي لدعوات الإساءة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وردد الشيخ جابر بغدادي، بعض أبيات للشاعر أحمد شوقي، ردًا على دعوات الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم قائلًا":

تَبَّت يَداكَ يا عَدُوَّ المُصطَفى ... وَجَزيتَ ما يَجزي السَفيهُ الأَحمَقُ".

يأتي ذلك بعد أن قام شاب مصري مقيم بكندا بأداء أغنية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما استنكرته جميع المؤسسات.

وفي سياق آخر، قال الشيخ جابر بغدادي، إن شهر شعبان فيه دروس وعبر عظيمة، وقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بغزوة بني المصطلق.

وأضاف بغدادي، أن غزوة بني المصطلق هي درس كبير في فن إدارة الأزمات.