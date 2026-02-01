منع استخدام الهاتف.. شعراوي يحدد ضوابط عمل لجنة الإدارة المحلية

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أول اجتماع لها في دور الانعقاد العادي الأول، برئاسة اللواء محمود شعراوي، الذي أكد أن خطة عمل اللجنة ستركز على ترتيب الأولويات بحيث تكون القضايا التي تهم المواطنين في صدارة جدول الأعمال.

وأوضح اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية، في الاجتماع، أن متابعة مشكلات المواطنين وحلها على أرض الواقع هي مسؤولية النواب، مستشهداً بمبادرة النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، الذي تابع أزمة حريق منشية ناصر وتواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم.

وشدد شعراوي على أهمية الالتزام بنظام الاجتماعات، مؤكداً أن أي طلبات من المسؤولين يجب تقديمها عبر اللجنة لمتابعتها وتنفيذها، مع منع استخدام الهواتف أثناء الجلسات لضمان التركيز.

ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية الأعضاء لتقديم أولوياتهم من مشروعات القوانين والموضوعات مكتوبة، ليتم جمعها وترتيبها ضمن خطة عمل اللجنة، التي تشمل جميع القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية وكل ما يمس حياة المواطنين اليومية.