برلماني: حماية الأطفال رقميًّا قضية أمن قومي تستوجب تشريعًا عاجلًا

كتب : نشأت حمدي

03:56 م 01/02/2026

حماية الأطفال رقميًّا قضية أمن قومي تستوجب تشريعًا

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الأجرود، إن مخاطر الإنترنت والهواتف المحمولة على الأطفال باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، في ظل تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني والتنمر والإدمان الرقمي، وما تسببه من آثار نفسية وجسدية خطيرة على النشء؛ خصوصًا مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني.

وأضاف الأجرود، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أنه يجب على الأسرة والمدرسة أن تكونا خط الدفاع الأول في حماية الأطفال رقميًّا، من خلال مناهج توعوية حديثة تُرسخ ثقافة الاستخدام الآمن، وتُنمِّي وعي الطلاب بآليات الإبلاغ عن أي محتوى ضار أو استغلالي، بالتوازي مع تنسيق حكومي فعال بين الوزارات المختصة.

وطالب النائب بضرورة إلزام شركات ومنصات التكنولوجيا العاملة في مصر بآليات صارمة للتحقق من العمر، وحماية البيانات الشخصية للأطفال، والاستجابة السريعة لبلاغات الإساءة والابتزاز، مع توقيع عقوبات رادعة وغرامات تصاعدية على المنصات المخالفة.

