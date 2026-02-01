شارك صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انطلاق فعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يقام بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف على مدار يومي الأول والثاني من فبراير 2026، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالشراكة بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة WDO))، "وهي منظمة دولية حكومية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يقع مقرها الدائم بالقاهرة".

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسيدة المستشارة/ أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمحافظين، وعدد من رؤساء الهيئات الإعلامية، كما يشارك عدد من كبار المسئولين من مختلف دول التعاون الإسلامي المعنيين بشئون المرأة والعدل والتنمية الاجتماعية والشئون الدينية والاعلام والثقافة، وممثلي البرلمانات والهيئات التشريعية، وعدد من مسئولي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويشارك أيضا عدد من علماء الدين والقيادات الدينية بالأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي، وغيرها من المؤسسات الإسلامية على المستوى العالمي، وممثلي مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وعدد من ممثلي الكنيسة المصرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومراكز البحوث والدراسات الإسلامية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، الذي تم عقده بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2021 بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، وصدر قرار عن المؤتمر بشأن استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة، والذي نص على قيام رئاسة المؤتمر الوزاري بتنظيم مؤتمر دولي حول حقوق المرأة في الإسلام.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار سعي المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، ومنظمة تنمية المرأة إلى بناء مقاربة شاملة ومستدامة لتعزيز حقوق المرأة في العالم الإسلامي، من خلال استثمار الخطاب الديني والإعلامي في دعم جهود الحماية والتمكين، من خلال تعزيز دور الإعلام كفاعل أساسي في بناء وعي مجتمعي إيجابي تجاه قضايا المرأة يناهض الصور النمطية والثقافات السلبية، ويتبنى خطابا واعيا يراعي مبادئ للمساواة بين الرجل والمرأة، ويتصدى لخطابات الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات في مختلف وسائل الإعلام.

وحضر رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله مركز مؤتمرات الأزهر الشريف، مراسم التقاط صورة جماعية تذكارية مع الوزراء ورؤساء وفود دول منظمة التعاون الإسلامي.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد معرض المجلس القومي للمرأة "المصرية"، وتوقف أمام جناح " مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة"، واستفسر عن طبيعة الشكاوى التي يتلقاها المكتب، وكيفية التفاعل معها والرد عليها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مختلف المنتجات المعروضة التي شملت تنوعًا لافتًا ضمت الملابس التراثية، والمنتجات الجلدية، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، والزيوت الطبيعية، بالإضافة إلى منتجات الخيامية وأعمال الرسم على القماش، بما يجسد ثراء الحرف اليدوية المصرية ودورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ، علاوة على جناح برنامج نورة ونور ضمن البرنامج الوطني للاستثمار في الفتيات، فضلا عن إصدارات المجلس من الكتب والمطبوعات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لجودة وتميز المعروضات، التي عكست مهارات وإبداعات السيدات المصريات من رائدات الأعمال، والمتدربات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب منتجات المشاغل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء معرض الأزهر الشريف، الذي ضم عددا كبيرا من الإصدارات العلمية والدينية.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، عقب ذلك، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم، تلتها إحدى طالبات الأزهر الشريف، ثم تم عرض فيلم وثائقي قصير تحت عنوان " الكلمة بتفرق".

وتضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلقاء عدد من كلمات كبار المسئولين، بدأت بكلمة الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وكلمة مسجلة لحسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثم كلمة للسيدة المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ثم كلمة مسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثم كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يذكر أن العالم الإسلامي شهد ـ خلال العقود الأخيرة ـ تحولات اجتماعية واقتصادية، وثقافية عميقة، انعكست بصورة مباشرة على قضايا المرأة وحماية حقوقها، فأصبح الخطابان الديني والإعلامي ركيزة أساسية في تشكيل القضايا المجتمعية بشأن مكانة المرأة وأدوارها، لذلك يعد التكامل بين الخطابين خطوة أساسية نحو بناء بيئة داعمة لحماية المرأة وتمكينها والحصول على حقوقها؛ حيث يتعزز أثر الخطاب الديني المستنير عندما يتم توصيله من خلال قنوات إعلامية واعية ومسئولة.

