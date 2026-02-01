قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن ملف استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، من أخطر الملفات، قائلًا إن الموضوع ليس سهلًا، وكنا في الماضي نحذر أبناءنا من صديق السوء، ولكن الآن لم يعد ذلك؛ لأن الذكاء الاصطناعي أصبح الصديق الحميم معه باستمرار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأضاف الخولي: أيضًا الخطورة تكمن في أن الشركات تدافع عن أرباحها.. فنحن في عالم مجهول يهمه هدم القيم في المجتمعات.

وطالب النائب بحضور الحكومة بأكملها لمناقشة ذلك الملف؛ وأن يكون هناك تمسك قوي من المجتمع كله بهذا الملف.