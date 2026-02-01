إعلان

مطلوب حضور الحكومة بأكملها.. برلمانية مستقبل وطن تناقش مخاطر الإنترنت على الأطفال

كتب : نشأت علي

12:31 م 01/02/2026

النائب حسام الخولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن ملف استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، من أخطر الملفات، قائلًا إن الموضوع ليس سهلًا، وكنا في الماضي نحذر أبناءنا من صديق السوء، ولكن الآن لم يعد ذلك؛ لأن الذكاء الاصطناعي أصبح الصديق الحميم معه باستمرار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأضاف الخولي: أيضًا الخطورة تكمن في أن الشركات تدافع عن أرباحها.. فنحن في عالم مجهول يهمه هدم القيم في المجتمعات.

وطالب النائب بحضور الحكومة بأكملها لمناقشة ذلك الملف؛ وأن يكون هناك تمسك قوي من المجتمع كله بهذا الملف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب حسام الخولي مخاطر الإنترنت على الأطفال مجلس الشيوخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها منذ 14 سنة
شئون عربية و دولية

بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها منذ 14 سنة
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
زووم

رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
نصائح طبية

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
أخبار مصر

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة