أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية طلبات المناقشة المطروحة للمناقشة بمجلس الشيوخ بشأن حماية الأطفال من مخاطر الانترنت وتنظيم استخدامهم للأطفال.

وقال فوزي في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، إن حرص مجلس الشيوخ على فتح ذلك الملف حاليا يؤكد أن مجلس الشيوخ نابض بالحياة ويعد ساحة حوار حقيقية لما يدور بالمجتمع المصري.

ووجه فوزي الشكر لمجلس الشيوخ على سرعة التفاعل مع ذلك الملف وتحدياته الكبيرة.

وافتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب ومشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.

ويتضمن جدول الأعمال، طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول”.

كما يتضمن طلب النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.