كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة ركيزة من ركائز الأمن القومي والوطني واستقرار المجتمعات.

وأضافت خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي: "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الخطاب الديني المستنير يؤكد كرامة المرأة ويرسخ أهليتها الكاملة، ويحمي المجتمع من الفكر المنحرف، مشيرة إلى أن الإعلام المنضبط يحرص على دوما على إبراز إسهامات المرأة في شتى المجالات.

وأشارت إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، وجعل الرئيس السيسي دعم المرأة مسارًا من مسارات بناء الجمهورية الجديدة، وأطلق الاستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن ذلك أسهم في تقدم المرأة بشكل غير مسبوق تجلى في تمثليها في مجلس النواب والقضاء، وكل ذلك لم يكن يحدث إلا بخطاب ديني معتدل يصون حقوق المرأة ويحميها.

ولفتت إلى أن دعم المجلس القومي للمرأة الفلسطينية رمز الصمود، وسيبقى دعمها مسئولية مشتركة، تتسق مع أهداف هذا المؤتمر

ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه ملف تمكين المرأة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

