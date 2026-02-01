كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، انطلاق فعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"

يأتي ذلك؛ بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

