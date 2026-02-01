إعلان

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي لحماية حقوق المرأة"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:56 ص 01/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

انطلقت صباح الأحد، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي: "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر المؤتمر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة منال عوض، ووزير العدل عدنان فنجري والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي.

بدأت الفاعليات بتلاوة آيات من الذكر الكريم، وقدم فاعليات المؤتمر المذيعة آية عبدالرحمن.

