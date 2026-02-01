إعلان

كافية عليهم الغربة.. عمرو أديب: الإساءة للمغتربين أو تحميلهم أعباء إضافية مرفوضة

كتب- حسن مرسي:

01:07 ص 01/02/2026

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المصريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التعامل معهم بأي شكل من أشكال الإساءة أو التمييز بسبب تحويلاتهم المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المغتربين يتركون أهلهم ويعيشون الغربة لكسب لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لأسرهم، وأضاف أن تحويلاتهم تصل إلى عشرات المليارات سنويًا، مؤكدًا أن هؤلاء هم من يصرفون على ملايين الأسر داخل مصر.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "دول اللي واقفين جنب مصر، دول محوِّلين 40 مليار دولار السنة دي"، معقبًا: "ابعدوا عن المصريين في الخارج.. وكونوا رحماء".

وأضاف: "أرجوكم بلاش فكرة ما تدفع يا عمي! هو فيه إيه.. ادفع وخلاص؟ ما انت بتكسب قد كده، ما انت عايش! المواطن هنا غلبان"، لافتًا إلى مثل هذه المقترحات تُحدث شرخًا غير مبرر بين أبناء الوطن الواحد.

تابع أن أي حديث يسيء إلى المصريين بالخارج مرفوض تمامًا، لافتًا إلى أن المواطن داخل مصر يعاني أيضًا من ظروف صعبة، لكن لا يعني ذلك أن نُحمّل المغتربين مسؤولية إضافية أو نعاملوهم كأنهم مصدر تمويل فقط، مشددًا على أن الجميع داخل مصر وخارجها يستحق معاملة كريمة.

وأشار أديب إلى أن الموبايل أصبح جزءًا أساسيًا من حياة كل إنسان، سواء للعمل أو التواصل أو حتى الترفيه.

الإعلامي عمرو أديب المصريين في الخارج الحكاية أسعار المحمول

