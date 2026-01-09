كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم صناعة الدواجن في مصر، مؤكدًا أنها استثمارات تقترب من 100 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين مواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لدينا أكثر من 38 ألف منشأة تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، و16 مليار بيضة"، مستبعدًا أي مبرر للتلاعب بالأسعار.

وأضاف وزير الزراعة أن ما تردد عن ارتفاع سعر الكتكوت من 8 جنيهات إلى 35 جنيهًا هو أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن السعر العادل ليس هذا ولا ذاك.

وتابع: "كان فيه شوية بلبلة على السوشيال ميديا، وعقدنا اجتماعًا مع اتحاد منتجي الدواجن وشعبة البيض، ووعدوا بضخ كميات إضافية في الأسواق".

وأشار إلى أن الدولة لديها آلياتها للتدخل عندما تخرج الأسعار عن الحدود الآمنة للمواطنين، موضحًا: "آلياتنا حاسمة ومش ضد الصناعة الوطنية، بل لضبط السوق".

وأكد الوزير، أن هناك عوامل مؤثرة مثل التغيرات المناخية وخروج بعض المربين الصغار، مشددًا على أن رد فعل الأسعار المرتفعة في الشهر الماضي غير مقبول.

وأكد فاروق أن الدولة تمتلك احتياطيًا من الدواجن المجمدة لدى وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية ستقوم بضخ منتجات في الأسواق خلال شهر رمضان المقبل.

وتابع وزير الزراعة: "متأكد أن أصحاب الشركات واتحاد المنتجين هيعملوا معانا في السيمفونية الواحدة من أجل المواطن"، مؤكدًا أن انخفاض سعر الدولار وأسعار الفائدة يمثلان مؤشرًا إيجابيًا لتخفيض تكاليف الإنتاج.