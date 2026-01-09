إعلان

عمرو أديب: آليات السوق دهست الناس.. والحكومة لن تترك الدواجن ترتفع

كتب : حسن مرسي

11:01 م 09/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الجميع يتحدث عن ارتفاع أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن لا أحد يذكر انخفاضها لأشهر طويلة تحت التكلفة، مؤكدًا أن ضبط الأسعار ضروري لاستمرار الإنتاج وحماية المواطن.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن وزير الزراعة تحدى المنتجين صراحة بأنه إذا عاد الارتفاع فسوف يستورد دواجن مجمدة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لم يحدث منذ زمن طويل في أي سلعة.

تابع مقدم "الحكاية" أن "آليات السوق دهست الناس"، وفكرة "دعه يمر" لم ترحم المواطن في السنوات السابقة، مؤكدًا أن الكارتلات المسيطرة على الدواجن أرهقت جيوب المواطنين، وأن الدولة لن تسمح بتكرار ذلك.

وأكد أديب أن المواطن يحتاج إلى بروتين رخيص مثل الدجاج والبيض، مشيرًا إلى أن 30-40% من الشعب فقراء و70% على البطاقة التموينية، فكيف يُقال "دع يمر"... أرجوكم "بشويش" على الناس.

أشار أديب إلى أن الحكومة المصرية لن تقف متفرجة على التجار، مشيرًا إلى أن هذا التحدي للمنتجين يعكس حرصًا حقيقيًا على المواطن البسيط في مواجهة الغلاء.

عمرو أديب أسعار الدواجن شعبة الدواجن

