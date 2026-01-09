إعلان

حملت الرسالة وأديت الأمانة.. عبدالسند يمامة: تركت حزب الوفد وفي خزائنه 60 مليون جنيه

كتب : عمرو صالح

10:08 م 09/01/2026

عبد السند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أن فترة توليه رئاسة الحزب والتي بدأت في عام 2022 حتى الآن، شهدت الكثير من الإنجازات المتعلقة بالإصلاح المالي والإداري والتي من شأنها أن تعزز بقاء الحزب بالساحة السياسية.

وأضاف "يمامة" في لمصراوي، أنه حرص منذ توليه رئاسة الحزب على عدم المساس بالودائع المالية أو فك أي منها، موضحًا أنه عمد على حل كافة المشكلات المالية دون الاقتراب من تلك الودائع، مشيرًا إلى أنه ترك خزينة الحزب وبها 60 مليون جنيه بعد أن كانت بها 13 مليون جنيه عندما توليت المسؤولية.

وتابع: "حملت الرسالة وأديت الأمانة بكل إخلاص وسددت 11 مليون جنيه للضرائب وطبقت الحد الأنى للأجور 7 آلاف جنيه للموظفين.

وأشار إلى أنه خلال فترة رئاسته للحزب، لم يتم تعيين أي موظف جديد، حفظًا على الموارد المالية للحزب مع الحفاظ على ودائعه وسنداته المالية.

عبد السند يمامة حزب الوفد انتخابات حزب الوفد

