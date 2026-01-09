فاروق حسني يكشف أسرار اختيار موقع متحف الحضارة - (فيديو)

تحدث الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاصيل مشروع متحف الحضارة قائلاً: إنه كان مشروعًا كبيرًا جدًا، وفكرته بدأت قبل توليه الوزارة، لكن التنفيذ جاء لاحقًا بعد مناقشاته مع الجهات المعنية.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء له على القناة الأولى، أن موقع المتحف كان تحديًا في البداية، إذ كانت الأرض المخصصة قد بنيت عليها دار الأوبرا، لكنه وجد الموقع المناسب بالصدفة خلال فطوره مع مسؤولين في منطقة عين الصيرة.

وأوضح أن الأرض التي اختارها كانت شاسعة وجوها مميز، فقرر أن تكون هذه المنطقة موقع المتحف، وبعد موافقة المحافظ على الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 25 فدانًا، بدأت الأعمال في المشروع الضخم، التي تضمنت إزالة القمامة والصخور وإعادة تصميم المكان بما يتناسب مع طموح المشروع.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أن تصميم المتحف تطلب تغييرات جوهرية عن المخطط الأول، معتبراً أن المشروع أصبح هائلًا جدًا، لدرجة أنه كان يمكن السير داخله بالعربيات.

وتابع فاروق حسني، الحديث عن فكرته لتجاوز مشكلات المتحف القديم، إذ وصف زيارته لمتحف التحرير بأنها كانت تجربة مكثفة ومجهدة، وألهمته لتصميم متحف أكثر رحابة وانسيابية للزوار، بحيث يكون لكل فعل رد فعل متوازن.

وذكر أنه أثناء وجوده في باريس، التقى بصديق معماري ومهتم بالآثار المصرية، الذي أبدى إعجابه بالمشروع ووعد بالمساهمة في تمويله من إيطاليا، ما أسماه حسني بـ"الكلمة الساحرة" التي أعطت المشروع دفعة قوية.

