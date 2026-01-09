شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: إعلان الحكومة عن بدء المرحلة الرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية، واستبعاد قيادات من حي الهرم ونقلهم لمراكز ومدن أخرى، بالإضافة إلى إعلان وزارة العمل عن وظائف جديدة في الداخل والخارج، ورد حاسم من الحكومة بشأن أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بدء المرحلة الرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن انطلاق المرحلة الرابعة من مشروع إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد القاهرة الخديوية والتي تمتد من شارع 26 يوليو وصولًا إلى ميدان طلعت حرب، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على التراث العمراني واستعادة الطابع الحضاري للمناطق ذات القيمة التاريخية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ الجيزة يستبعد قيادات من حي الهرم وينقلهم لمراكز ومدن أخرى - تفاصيل

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا باستبعاد عدد من القيادات التنفيذية بديوان حي الهرم، وإنهاء تكليفهم من مناصبهم، مع نقلهم للعمل بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور مرض إنفلونزا الطيور ببعض المزارع المصرية، وما أثير حول تأثير ذلك على زيادة أسعار الدواجن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية.. حالة طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إتاحة فرص عمل جديدة في عدد من المهن الفنية والتخصصية، بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة النووية، ضمن جهود الدولة لدعم التشغيل داخل المشروعات القومية الكبرى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالرقم القومي.. أسماء الفائزين في قرعة الحج بالأزهر 2026

أعلن الأزهر الشريف، أسماء العاملين من وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى بعثة الأزهر الشريف لأداء فريضة الحج، للعام الهجري الحالي١٤٤٧هـ، بعد إجراء قرعة على المتقدمين كافة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اعتماد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجي لمدينة الجيزة .

للتفاصيل.. اضغط هنا

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن

كشفت وزارة الزراعة، عن أسباب الزيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حالة الطقس السيئ.. نصائح للمواطنين ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير حالة الطقس غير المستقر على عدة مناطق في مصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا