ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ إٍسماعيل الطنطاوي، ويلقي الخطبة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة القادمة، وأكدت أن الخطبة الأولى تتناول "قيمة الاحترام"، وتهدف إلى التوعية بترسيخ قيمة الاحترام وأثرها في ازدهار العلاقات الإنسانية.

وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة الثانية سيتناول "التبرع بالدم" وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰاۚ".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.