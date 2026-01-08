نجاح جراحة معقدة لاستئصال كيس دموي كبير بالطحال لفتاة بـ"زايد التخصصي"

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، نجاح فريق الجراحة العامة بالمستشفى في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال كيس دموي كبير بالطحال باستخدام أحدث تقنيات المنظار الجراحي المتقدم لفتاة.

وقال مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة لمريضة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت تعاني من آلام حادة وامتلاء شديد بالجزء العلوي من البطن، وصعوبة في ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

وبعد مناظرتها بالعيادات الخارجية من قِبل أطباء الجراحة العامة، تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية، والتي بيّنت وجود كيس دموي كبير بالطحال بحجم 10 × 20 سنتيمترًا، معرّض للانفجار وإمكانية حدوث نزيف شديد، بما يشكل خطورة بالغة على حياة المريضة.

وفي سياق متصل، أشار "جودة" إلى أنه تقرر تشكيل الفريق الجراحي من أطباء الجراحة، بقيادة الدكتور علي الأبيض، استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير المتقدمة، وفريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم، أستاذ واستشاري التخدير، حيث جرى تحضير المريضة وإدخالها إلى غرفة العمليات.

وأفاد الدكتور علي الأبيض بأنه تم إجراء استكشاف للبطن، جرى خلاله فصل جميع الأوعية الدموية المغذية للطحال، وإفراغ كامل للكيس الدموي بكمية بلغت نحو لتر ونصف، ثم استئصال الكيس الدموي والطحال في جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت قرابة ساعتين، باستخدام المنظار الجراحي المتقدم والـ"ليجاشور"، ودون أي شق جراحي.

وأوضح أنه عقب الجراحة خرجت المريضة بحالة طبية مستقرة إلى إحدى غرف القسم الداخلي، وغادرت المستشفى خلال 48 ساعة، على أن تستكمل المتابعة بالعيادات الخارجية، وأُجريت الجراحة بالكامل على نفقة الدولة، دون تحميل المريضة أي أعباء مالية.

وفي ختام حديثه، توجّه الدكتور صلاح جوده، مدير عام المستشفى، بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريضي والفريق المعاون على أدائهم المتميز، والذي ضم من فريق الجراحة العامة: د. علي الأبيض، د. محمد شوشة، د. خالد حجازي، د. محمد متولي.. ومن فريق التخدير: د. أحمد كريم، د. الحسن مرسي، د. أيمن الليثي، وفريق التمريض: م. خضرة مصطفى، م. محمد فتحي.