العمل: 280 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور خلال حملات تفتيشية

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل عن نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 حتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الحملات شملت 1695 منشأة يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل، وأسفرت عن تحرير 739 إنذارًا لمنح المنشآت المخالفة مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها.

كما تم تحرير 280 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، بالإضافة إلى 58 محضرًا لتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية.

وأكد الوزير محمد جبران أن الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لحماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير على استمرار تكثيف التفتيش بعدة محافظات، مع مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقوانين وتحقيق التوازن في علاقات العمل.