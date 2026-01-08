أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، إيقاف تحديث بيانات أقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة من داخل مقر النقابة بشكل مؤقت، مع قصر التحديث عليهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للنقابة فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير وحتى 12 فبراير المقبل.

وأوضح البيان أن القرار يأتي لحين الانتهاء من تحديث بيانات الأعضاء الأصليين بالنقابة وأقارب الدرجة الأولى من داخل النقابة.

و أرجعت اللجنة هذا الإجراء إلى الإقبال الكبير على تحديث البيانات خلال الفترة الماضية، حيث قام بعض الزملاء بتحديث بيانات أعداد كبيرة من الأقارب دفعة واحدة، وصلت في بعض الحالات إلى 15 شخصًا، وهو ما تسبب في ضغط شديد على منظومة العمل داخل النقابة، وأثر سلبًا على قدرة الأعضاء الأصليين على إنهاء إجراءاتهم في وقت مناسب، فضلًا عن زيادة التكدس وزمن الانتظار.

وأكدت النقابة أن تحديث البيانات، وسداد رسوم الاشتراك، ورسوم التوصيل لأقارب الدرجتين الثانية والثالثة متاح بالكامل عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للنقابة دون أي تعطيل، بما يضمن استمرار الخدمة مع تقليل الضغط داخل مقر النقابة.

وشددت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية على أن هذا الإجراء تنظيمي ومؤقت، ويهدف إلى ضمان انتظام العمل داخل النقابة، وتيسير حصول الأعضاء الأصليين وأقارب الدرجة الأولى على الخدمة دون معوقات.

