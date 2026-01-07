إعلان

وفاة الفيلسوف مراد وهبة عن عمر يناهز 100 عام

كتب : مصراوي

09:35 م 07/01/2026

الدكتور مراد وهبة جبران

كتب- محمد لطفي:

توفي مساء اليوم الأربعاء، الدكتور مراد وهبة جبران، المفكر والفيلسوف المصري البارز، عن عمر ناهز 100 عام.

شغل وهبة، الكثير من المناصب العلمية منها، رئاسة قسم الفلسفة الأسبق بكلية التربية بجامعة عين شمس، وعضو الجمعية الفلسفية الدولية ورئيس الجمعية الفلسفية للأفرو آسيوية سابقًا.

كما شغل موقع رئيس وحدة الدراسات الإنسانية بمركز بحوث الشرق الأوسط- جامعة عين شمس 1975-1981 ومستشار دار المعارف بالقاهرة 1967-1971 ورئيس تحرير «ملحق الفلسفة والعلم» بمجلة «الطليعة» 1974-1977.

وكان للراحل دور متميز في المجال الأكاديمي والفلسفي، وترك إرثًا علميًا عميقًا أثرى به الساحة الفكرية في مصر والعالم العربي.

وُلد الدكتور مراد وهبة جبران لعائلة علمية وعريقة، وترك خلفه عددًا من الأبناء والأحفاد، بينهم أساتذة ومهندسون وأطباء في مختلف التخصصات.

ومن مؤلفاته: المذهب فى فلسفة برجسون، وقصة الفلسفة والمذهب عند كانط، ترجمة عربية للكتاب الفرنسى Systeme de Kant ويوسف مراد والمذهب التكاملى ومحاورات فلسفية فى موسكو، ومقالات فلسفية وسياسية، الأنجلو والفلسفة فى مؤتمرات، ومدخل إلى التنوير، والأصولية والعلمانية، وفلسفة الإبداع فلسفة علم الجمال، مستقبل المعجم الفلسفى ملاك الحقيقة المطلقة مفارقة ابن رشد سلطان العقل يوسف مراد فيلسوفاً، والأصولية وإرهابها.

ومن المقرر أن يتم إقامة صلاة الجنازة غدًا في كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، الساعة الواحدة ظهرًا، كما ستُستقبل التعازي في كنيسة الملك الشيرازون غدا الخميس، وفي كنيسة العذراء أرثوذكس الجولف يوم الجمعة من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً.

