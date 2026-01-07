المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش الاستثمار في القطاع الإعلامي

يناقش المنتدى السعودي للإعلام 2026 ملف الاستثمار في الإعلام بوصفه اختبارًا عمليًا لجدوى المشروعات الإعلامية وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك عبر جلستين رئيسيتين تتناولان مسارات الاستثمار، وقراءة الأسواق، والاتجاهات المستقبلية للصناعة.

وتحمل الجلسة الأولى عنوان «الاستثمار الإعلامي: من المبادرات إلى العوائد»، حيث تركز على مفهوم الجدوى الاستثمارية للمشروعات الإعلامية، باعتباره نقطة الانطلاق لأي قرار تمويلي، من خلال طرح تساؤلات تتعلق بطبيعة المشروع، وآليات بناء جدواه، وفرص استدامته، وأهمية وضوح الأهداف وخطط التشغيل، وقدرته على خلق قيمة مضافة تتجاوز الشكل إلى المضمون.

وفي الجلسة الثانية، التي تأتي بعنوان «الاستثمار في الإعلام: إلى أين تتجه الأسواق؟»، يناقش المنتدى الاتجاهات الحديثة التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام، وكيفية قراءة المستثمرين لتحولات أنماط الإنتاج والاستهلاك، باعتبارها

ويقدم المنتدى السعودي للإعلام 2026، من خلال هاتين الجلستين، رؤية شاملة لمسار الاستثمار في الإعلام، تبدأ من سؤال الجدوى، وتمر بتحديد الدور ضمن الرؤية الوطنية، وقياس العوائد، وصولًا إلى قراءة الأسواق واتجاهاتها، بما يعزز القدرة على تحويل المبادرات الإعلامية إلى مشروعات مستدامة ذات عوائد قابلة للقياس.