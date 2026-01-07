4 ظواهر تضرب البلاد.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 8 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس دافئ نهاراً وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس غدًا الخميس تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية من الساعة 3 إلى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً.

وبينت أن حالة الطقس تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر وتكون رعدية أحياناً خلال الساعات المتأخرة من الليل، بالإضافة إلى سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

