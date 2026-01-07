إبراهيم عيسى: الثقافة القبطية أساس الهوية المصرية (فيديو)

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن تهنئته للأقباط بالمناسبات الدينية تأتي كأي مواطن مصري سوي، على حد تعبيرة، معربًا عن فخره العميق بتاريخ الكنيسة المصرية ودورها الكبير في صناعة حضارة المسيحية.

وقال عيسى، خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إن الكنيسة المصرية تمثل قوة هائلة للمسيحيين في مصر، ويقف باباواتها على مستوى عالمي مع أقرانهم في الكنائس الأخرى، مؤكدًا أن الحضارة القبطية جزء من التاريخ العريق لمصر، متصلة بحضارة مصر القديمة والإسلامية، لتشكل مجتمعًا متماسكًا ومضيئًا عبر العصور.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المصريين الأقباط تمسكوا بمذهبهم رغم معاناة شديدة، مستشهدًا بما عُرف بعصر الشهداء، إذ قتل نحو 350 ألف قبطيا دفاعًا عن معتقدهم، مؤكّدًا أن الصرامة والتمسك بالإيمان شكّلا دعامة قوية للكنيسة المصرية.

واعتبر إبراهيم عيسى، أن فكرة الرهبنة المصرية كانت من الابتكارات الحضارية التي أثرت لاحقًا في التصوف والزهد، مشيرًا إلى أن اللغة القبطية حافظت على إرث اللغة المصرية القديمة، فيما يعتبر الفن القبطي من أعظم أشكال الفنون في مصر، بما يشمل الإيقونات والتراتيل والمسرحيات التي يقدمها المسيحيون، والتي يشارك فيها أحيانًا مسلمون، ما يعكس التعايش الحضاري بين الأديان.

ولفت إلى أن الثقافة القبطية ليست مجرد ديانة، بل تراث شامل يشمل العمارة والآديرة في الصحراء، التي كانت متنفسًا روحيًا للهروب من الضغوط والاستبداد، مؤكدًا أن هذا التراث يمثل جزءًا من حضارة مصر العظيمة.

وتطرق الإعلامي، إلى بعض مظاهر التمييز المجتمعي، مشيرًا إلى غياب الأقباط عن بعض المنتخبات الرياضية وأندية كرة القدم، كما تعرض الفنانون المسيحيون في الماضي لضغوط بسبب دينهم، مثل: نبيلة عبيد ومجدي وهب، إذ فرض التعصب الديني في السبعينيات والثمانينيات قيودًا على عملهم، وهو ما وصفه بـ"النخر في المجتمع".

وشدد على ضرورة احترام المواطنة والدولة المدنية، مؤكدًا أن الدين لله والوطن للجميع، وأنه لا يجب إدخال الدين في السياسة أو العكس، وأن على المواطنين الالتزام بالقانون والمواطنة دون النظر إلى الدين أو الانتماء الطائفي.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن مصر تاريخيًا ووطنًا هي الدولة الموحدة في المنطقة، منذ أيام مينا وحتى الآن، متفوقة في التماسك الاجتماعي والجغرافي والسياسي مقارنة بالدول المجاورة، مشددًا على أن هذا التاريخ المجيد يشكل أساسًا للوطنية الحقيقية والعيش المشترك بين جميع المصريين.

