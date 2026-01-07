النائب ثروت سويلم: ملفات الشباب والصحة والتعليم أولوية

قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن انتخابه نائبا لدورة برلمانية ثالثة عن دائرة أبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية يضعه أمام مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق آمال وتطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة فيه.

وأكد النائب ثروت سويلم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الملفات التي يسعى لتنفيذها خلال الدورة البرلمانية الجديدة في الفصل التشريعي الثالث، أبرزها إنشاء مستشفى أبو حماد الجديد، والعمل على تطوير الوحدات الصحية، وبناء مدارس جديدة، ودعم الشباب بإنشاء مراكز شباب في القرى المحرومة.

وأشار سويلم إلى أن عضوية مجلس النواب تكليف وليس تشريف، حيث يبدأ النائب مهام عمله بالقسم الدستوري، ليكون الله رقيبًا على أداء واجبه نحو الوطن والمواطنين الذين حملوا أمانة خدمتهم، مشيرًا إلى أنه سيسعى لتحقيق كل آمال وتطلعات أهالي دائرة أبو حماد والقرين.