إعلان

النائب ثروت سويلم: ملفات الشباب والصحة والتعليم أولوية

كتب : نشأت علي

04:05 م 07/01/2026

النائب ثروت سويلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن انتخابه نائبا لدورة برلمانية ثالثة عن دائرة أبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية يضعه أمام مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق آمال وتطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة فيه.

وأكد النائب ثروت سويلم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الملفات التي يسعى لتنفيذها خلال الدورة البرلمانية الجديدة في الفصل التشريعي الثالث، أبرزها إنشاء مستشفى أبو حماد الجديد، والعمل على تطوير الوحدات الصحية، وبناء مدارس جديدة، ودعم الشباب بإنشاء مراكز شباب في القرى المحرومة.

وأشار سويلم إلى أن عضوية مجلس النواب تكليف وليس تشريف، حيث يبدأ النائب مهام عمله بالقسم الدستوري، ليكون الله رقيبًا على أداء واجبه نحو الوطن والمواطنين الذين حملوا أمانة خدمتهم، مشيرًا إلى أنه سيسعى لتحقيق كل آمال وتطلعات أهالي دائرة أبو حماد والقرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب ثروت سويلم ملفات الشباب والصحة والتعليم مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
رياضة عربية وعالمية

خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
إيران تهدد بهجوم استباقي بعد تصريحات ترامب
شئون عربية و دولية

إيران تهدد بهجوم استباقي بعد تصريحات ترامب
مشاورات مصرية عمانية لبحث الأوضاع في غزة واليمن والسودان
شئون عربية و دولية

مشاورات مصرية عمانية لبحث الأوضاع في غزة واليمن والسودان
أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
مدارس

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
فيروس جديد ينتقل من الخفافيش إلى البشر في بنجلاديش.. تفاصيل
أخبار و تقارير

فيروس جديد ينتقل من الخفافيش إلى البشر في بنجلاديش.. تفاصيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح