"دولة التلاوة".. إهداء بقيمة مليون جنيه من رجل أعمال

كتب : أحمد العش

02:33 م 07/01/2026

دولة التلاوة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رجل الأعمال الدكتور إسلام نصر الله، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لشكره على إهدائه مبلغًا قدره مليون جنيه مصري إلى برنامج دولة التلاوة، دعمًا لرسالة البرنامج الهادفة إلى نشر قيم القرآن الكريم ومعاني الجمال المستمدة منه، وتقديرًا لالتفاف العائلة المصرية حوله البرنامج ومواهبه.

وأثنى وزير الأوقاف، على هذه اللفتة الكريمة من رجل الأعمال الدكتور إسلام نصر الله، وقدم له الشكر على هذا الإهداء الكريم، معتبرًا أنه خطوة مقدرة من إنسان كريم يعي المعاني والغايات النبيلة التي ارتبطت بالبرنامج واستقبلها الجميع بالسعادة والفرح.

وأعرب نصر الله، عن سعادته بلقاء الوزير، معتبرًا أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات متعددة قدمتها الوزارة بهدف بناء الإنسان، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتشجيع الأطفال والنشء على حفظ كتاب الله، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى محتوى إيجابي يعزز الهوية الدينية ويحصّن الأجيال الجديدة بالقيم السليمة.

وجه الدكتور إسلام نصر الله، الدعوة إلى رجال الأعمال إلى دعم مثل هذه البرامج الجادة لما لها من أثر طيب وثواب عظيم في الدارين، فهذا في صميم الاستثمار في الإنسان والوعي والقيم الذي يتجاوز الحفظ والفهم إلى بناء شخصية متوازنة للأطفال والنشء، قائمة على الأخلاق والانضباط والالتزام، وهو ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

دولة التلاوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور إسلام نصر الله

