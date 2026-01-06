إعلان

"بنحبك يا ريس".. المشاركون بقداس عيد الميلاد يرحبون بالرئيس السيسي

كتب : مصراوي

08:39 م 06/01/2026

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الم

القاهرة - مصراوي:

ردد المشاركون في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة هتافات "بنحبك يا ريس"، ترحيبًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته اليوم الثلاثاء لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء اليوم، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وسط حضور واسع من المصلين، في أجواء روحانية مميزة.

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني، والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

ومر موكب الرئيس السيسي إلى داخل الكاتدرائية وسط تصفيق الحضور، الذين قدموا له باقات الورود، وسط عبارات الترحيب، فيما حمل العديد من الحضور أعلام مصر، بينما صافح الرئيس مجموعة من المواطنين أثناء دخوله للمشاركة في الاحتفالات، والتقط مع العديد من المشاركين في الصلاة الصور التذكارية لتخليد هذه الذكرى المفرحة للجميع.

