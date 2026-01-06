شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن الدين، وقرار تغيير مواعيد القطار الكهربائي الخفيف غدًا الأربعاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:



الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

نشر الرئيس السيسي، مساء الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، قائلًا: "شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم".

مدبولي: لدينا سيناريوهات لأي تصعيد محتمل بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحرك وفق إطار واضح ورؤية محددة، تقوم على منهج الشفافية والوضوح في التعامل مع مختلف القضايا، مؤكدًا حرص الدولة الكامل على ترسيخ مفاهيم السلام والاستقرار، في ظل ما تشهده بعض الدول الشقيقة من صراعات لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

مدبولي: الحكومة تدير ملف خفض الدين باحترافية والإعلان قريبًا عن تراجعه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع ملف خفض الدين العام بمنهج احترافي ومدروس، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية.

مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات "الإيجار القديم" بالمنظومة الحكومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل تبسيط إجراءات تسجيل وحدات الإيجار القديم على المنظومة الحكومية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق المستهدفات المرجوة من المنظومة.

تغيير مواعيد القطار الكهربائي الخفيف غدًا الأربعاء

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الثالث" والقطار الكهربائي الخفيف، تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.

مد مهلة التقديم لوحدات بديلة لمخاطبي قانون الإيجار حتى 12 أبريل 2026

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

"الإفتاء": اعتماد المرضى على الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض حرام شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخُّل أو إشرافٍ من طبيبٍ مختصٍّ -مُحرَّم شرعًا؛ لما في ذلك من تعريض النفس للضرر والهلاك، ومخالفةٍ لمبدأ الاختصاص الذي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظه.

مصدر بـ"الكهرباء": إنشاء 4 خطوط جديدة وتوسعة محطة محولات العلمين خلال 2026

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء تنفيذ أعمال إنشاء أربعة خطوط كهرباء جهد عالٍ، إلى جانب توسعة محطة محولات العلمين، ضمن خطة الوزارة لدعم واستقرار الشبكة القومية للكهرباء ومواكبة التوسعات العمرانية والمشروعات القومية بالساحل الشمالي.

تقديرًا لتضحياتهم.. صرف تعويضات مالية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة

أعلن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية وأسرهم، بصرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من الصندوق من القوات المسلحة بمبلغ 100 ألف جنيهاً لأسرة الشهيد والمصاب طبقاً لنسبة العجز ، والمستفيد من أسرة الشهيد هم ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء ) والمصاب نفسه وفى حالة وفاة المصاب يتم الصرف للورثة ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء ).

"الكهرباء" توضح حقيقة اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن نظام محاسبة الاستهلاك في العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل صدور تعديلات 27 أغسطس ٢٠٢٤، لا يختلف عن العدادات الأخرى من حيث تطبيق أسعار شرائح الاستهلاك، وأن ما يهم هو كمية الاستهلاك ونوع المشترك، وليس نوع العداد نفسه.

"المشاط": 9 أولويات رئيسية لدفع النمو وتحسين جودة حياة المواطن

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة انتهت من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن هذا الإصدار يعكس رؤية شاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.

