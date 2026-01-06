الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب – أحمد العش:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشر الرئيس السيسي، مساء الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، قائلًا: "شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم".

واختتم الرئيس السيسي منشوره قائلًا: "كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه".