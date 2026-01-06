إطلاق برنامج "بوك كاست" بالتزامن مع معرض الكتاب في دورته الـ57

كتب- محمد لطفي:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إطلاق برنامج "بوك كاست"، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويستضيف البرنامج نخبة من الكُتّاب والمبدعين في لقاءات حوارية مفتوحة، يتحدثون خلالها عن أحدث مؤلفاتهم وتجاربهم الإبداعية.

وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز الحوار الثقافي وتقريب الكتاب من الجمهور، وإتاحة مساحة تفاعلية للنقاش حول قضايا الفكر والأدب والإبداع.