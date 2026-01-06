إعلان

مدبولي: النقد حق مشروع للمواطن والحكومة منفتحة على كل المقترحات

كتب : أحمد العش

05:11 م 06/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن من حق أي مواطن أن يوجّه النقد للحكومة، مؤكدًا أن النقد البنّاء يجب أن يستند إلى معرفة دقيقة بالوقائع والبرامج الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة تعمل في سباق مع الزمن للانتهاء من المشروعات المختلفة وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن من لم تصله الخدمة من حقه الكامل أن ينتقد، وأن الحكومة حريصة على الاستماع إلى جميع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الانتقادات المرتبطة ببرامج الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار حجم الجهد المبذول وسرعة التنفيذ، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء الحكومي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه خلال الجولات الميدانية والنزول إلى أرض الواقع، يشعر هو والوزراء بأن هناك حاجة دائمة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

