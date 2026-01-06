إعلان

تغيير مواعيد القطار الكهربائي الخفيف غدًا الأربعاء

كتب : محمد نصار

10:40 ص 06/01/2026

القطار الكهربائي الخفيف

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الثالث" والقطار الكهربائي الخفيف، تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.

وجاءت المواعيد الجديدة لتشغيل القطار الخفيف، يوم الأربعاء، على النحو التالي:

- جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة.

- آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

القطار الكهربائي الخفيف الخط الثالث للمترو تغيير مواعيد القطار الكهربائي

