تغيير مواعيد القطار الكهربائي الخفيف غدًا الأربعاء
كتب : محمد نصار
القطار الكهربائي الخفيف
قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الثالث" والقطار الكهربائي الخفيف، تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.
وجاءت المواعيد الجديدة لتشغيل القطار الخفيف، يوم الأربعاء، على النحو التالي:
- جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة.
- آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.
- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.
