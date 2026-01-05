إعلان

خالد عكاشة: إيران ترفض تقديم تنازلات نووية لواشنطن رغم انحسار دورها في سوريا

كتب : داليا الظنيني

10:25 م 05/01/2026

العميد خالد عكاشة

كتبت- داليا الظنيني :
استعرض العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، المشهد الإيراني الراهن في ظل التوترات الإقليمية، مؤكداً أن طهران لا تزال متمسكة بمواقفها الراديكالية تجاه القوى الدولية.

قال "عكاشة"، خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، إن النظام الإيراني لم يمنح الولايات المتحدة أو إسرائيل أي تنازلات جوهرية، سواء في ملف التسليح أو البرنامج النووي، رغم توالي الأزمات وسنوات الضغط المتواصل.

وأضاف أن الحالة الإيرانية تتسم بالصمود وعدم المرونة حتى الآن، مشيراً إلى أن المحاولات الأمريكية والإسرائيلية تركز حالياً على تحريك الشارع الإيراني وتأليب الرأي العام الداخلي لخلق جبهة ضغط سياسي واجتماعي تضعف النظام من الداخل.

وفيما يخص المشهد السوري، ذكر الخبير الاستراتيجي أن النفوذ الإيراني الفاعل والمؤثر على الأرض السورية قد تراجع بشكل ملحوظ، موضحاً أن واشنطن تدرك تماماً هذا الانخفاض في قدرة طهران على توجيه الأحداث هناك كما كان في السابق.

وأوضح عكاشة، تعليقاً على الأنباء المتداولة حول احتمالات استهداف الرئيس السوري أحمد الشرع، أن هذه الأقاويل لا تتعدى كونها "مناوشات داخلية"، مستبعداً تماماً تورط إيران في أي مخططات اغتيال من هذا النوع، كونها تركز في المقام الأول على حماية مصالحها الخاصة ودعم وكلائها في المنطقة كأولوية استراتيجية.

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
