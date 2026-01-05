إعلان

النائب مصطفى سالم: المرحلة المقبلة ستتابع أثر التشريعات السابقة على الاقتصاد المصري -(فيديو)

كتب : أحمد العش

10:21 م 05/01/2026

النائب مصطفى سالم

قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب يتطلع لمناقشة ما تحقق خلال الفصل التشريعي السابق، مؤكدًا حرصه على توجيه التهاني للشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأيضًا لأشقائنا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف سالم، في تصريحات لمصراوي: "كما نهنئ الشعب المصري وكل زملائنا أعضاء مجلس النواب على انتهاء العملية الانتخابية، وإن شاء الله الأسبوع المقبل يبدأ الفصل التشريعي الثالث، واليوم نبدأ الإجراءات الخاصة به".

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى أهم إنجازات المجلس خلال الفترة السابقة، قائلاً: "خلال الفصل التشريعي السابق أقرينا حوالي 227 اتفاقية، بينها العديد من الاتفاقيات المالية، بالإضافة إلى 881 مشروع قانون، من بينها قوانين مهمة مثل: قانون التخطيط العام، وقانون المساءلة الطبية، وقانون الإجراءات، وقانون التصالح، والقوانين الجنائية، بالإضافة إلى قوانين أخرى شملت مختلف مجالات الحياة".

وأشار النائب، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة الأثر التشريعي لحزم التيسيرات الضريبية الأولى، مشددًا على دور لجنة الخطة والموازنة في مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى متابعة ميزانية 2026-2027 والحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي تقدمها الحكومة، خاصة في مجال الضرائب العقارية.

وأكد مصطفى سالم، متابعة المجلس لمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وقال: "نحن نتابع خطوات الحكومة المصرية بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد نجحت الدولة في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية، أفضل من كثير من الدول الأخرى".

واختتم النائب مصطفى سالم، تصريحاته قائلًا: "الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين العام، ونحن سنستمر في متابعة هذه الإجراءات خلال دور الانعقاد الأول".

مصطفى سالم الاقتصاد المصري مجلس النواب

